Як в твори таэмне товарство боягузив або засиб вид переляку №9 описують "кактуса зайця жука"

Українська література
Як в твори таэмне товарство боягузив або засиб вид переляку №9 описують "кактуса зайця жука"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень плохо они были негативными героями.Аминь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
4(4х-4)-3(3х-3)-2(х-1)=5 решите уровнение
Ответить
Математика
Друзья читают книгу Носова Витя малеев в школе и дома в которой 170стр одну десятую они прочитали сколько стр они прочитали
Ответить
Английский язык
1. there's a small table ___ to a bed. a. opposite b. next c. between 2. there's a plant in ___ of the window a. front b. behind c. between...
Ответить
История
ПОМОГИТЕ С ИСТОРИЕЙ ПОЖАЛУЙСТА. Как бы вы определили назначение документа "Юности честное зеркалцо"? Какое современное название более всего ему п...
Ответить
Математика
Решите задачу !! Школьники ехали на экскурсию на автобусе 3 часа со скоростью 38,4 к??/ч И на машине 0,4 ч со скоростью 52 км/ч . Какой путь пр...
Ответить