Решите задачу !! Школьники ехали на экскурсию на автобусе 3 часа со скоростью 38,4 к??/ч И на машине 0,4 ч со скоростью 52 км/ч . Какой путь проделали школьники за все это время ?
Математика
Решите задачу !! Школьники ехали на экскурсию на автобусе 3 часа со скоростью 38,4 к??/ч И на машине 0,4 ч со скоростью 52 км/ч . Какой путь проделали школьники за все это время ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 38,4 *3 = 115,2 (км)-проехали школьники на автобусе 2) 52*0,4=20,8(км)- проехали школьники на машине 3)115,28* 20,8=136(км) ответ:за все это время школьники проехали 136 км
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