Решите задачу !! Школьники ехали на экскурсию на автобусе 3 часа со скоростью 38,4 к??/ч И на машине 0,4 ч со скоростью 52 км/ч . Какой путь проделали школьники за все это время ?

Математика

Решите задачу !! Школьники ехали на экскурсию на автобусе 3 часа со скоростью 38,4 к??/ч И на машине 0,4 ч со скоростью 52 км/ч . Какой путь проделали школьники за все это время ?

Автор: Гость