Решите уравнения: а) 8р -2р - 14,21=75,19. б) 295,1 : ( n -3)=13 в) 34• (m + 1,2) =61,2. г) 15• (k- 0,2)= 21.

Математика

Решите уравнения: а) 8р -2р - 14,21=75,19. б) 295,1 : ( n -3)=13 в) 34• (m + 1,2) =61,2. г) 15• (k- 0,2)= 21.

Автор: Гость