Решите уравнения: а) 8р -2р - 14,21=75,19. б) 295,1 : ( n -3)=13 в) 34• (m + 1,2) =61,2. г) 15• (k- 0,2)= 21.
Математика
Решите уравнения: а) 8р -2р - 14,21=75,19. б) 295,1 : ( n -3)=13 в) 34• (m + 1,2) =61,2. г) 15• (k- 0,2)= 21.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)6р-14,21=75,19 6р=75,19+14,21 6р=89,4 р=89,4÷6 р=14,9 б)295,1÷(n-3)=13 n-3=295,1÷13 n-3=22,7 n=22,7+3 n=25,7 в)34×(m+1,2)=61,2 m+1,2=61,2÷34 m+1,2=1,8 m=1,8-1,2 m=0,6 г)15×(k-0,2)=21 k-0,2=21÷15 k-0,2=1,4 k=1,4+0,2 k=1,6
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