Почему книга наш советчик 3 предложения

Литература
Почему книга наш советчик 3 предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что без книги нельзя обойтись,ведь оно дает совет,учить жизни и многому.Я думаю без книг жизнь была бы скучной и не интресной.В книге,в опредленных повостях или рассказах есть свой смысл чего то который читатель должен понимать,так как напримере притча.Определенно это дает что-то что ты хотел получить или узнать.
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