Почему книга наш советчик 3 предложения

Гость: Гость:

Потому что без книги нельзя обойтись,ведь оно дает совет,учить жизни и многому.Я думаю без книг жизнь была бы скучной и не интресной.В книге,в опредленных повостях или рассказах есть свой смысл чего то который читатель должен понимать,так как напримере притча.Определенно это дает что-то что ты хотел получить или узнать.