Доклад про млекопитающего любого не меньше 10 предложений 15 баллов

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У млекопитающих тело покрыто шерстью или волосяным покровом. Но они отличаются от животных тем, что сами рождают детей и выкармливают их молоком. Я хочу рассказать про енота-полоскуна. Живёт енот от 5 до 15 лет. Длина тела около 50 см, вес от 5 до 10 кг. Живут еноты в лесах северной и южной Америки. Мех у него серо-коричневый, хвост пушистый, передние лапы очень похожи на человеческую руку, точнее, на ладонь. У них очень сильные пальцы. Енот - всеядный - ест фрукты, корни, семена, орехи, но при этом едят и улиток, и червей, и даже маленьких мышей. Ночью енот ищет пищу, а днём спит. Живут еноты в дуплах или норах. Вот только сами они не умеют рыть норки - они живут в брошенных.