2 1\3x+2 5\12=1 3\4+3 2\9x 0,3(5x-7)=3(0,2x+3,2) 4 1\6x+11 1\4*4\15=2\3x + 5 2\3 3(5-x)+13=4(3x-8) Помогите решить уравне??ие
Математика
2 1\3x+2 5\12=1 3\4+3 2\9x 0,3(5x-7)=3(0,2x+3,2) 4 1\6x+11 1\4*4\15=2\3x + 5 2\3 3(5-x)+13=4(3x-8) Помогите решить уравне??ие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 1/3х + 2 5/12= 1 3/4 + 3 2/9х 2 1/3х - 3 2/9х= 1 3/4 - 2 5/12 2 3/9х - 3 2/9х = 1 9/12 - 2 5/12 -8/9х = - 8/12 -8/9х = - 2/3 х= -2/3 : (-8/9) = 3/4 2) 0,3(5х-7)=3(0,2х+3,2) 1,5х-2,1=0,6х+9,6 1,5х-0,6х=9,6+2,1 0,9х=11,7 х= 11,7:0,9=13 3) 4 1/6х + 11 1/4 * 4/15 = 2/3х + 5 2/3 4 1/6х + 3 = 2/3х + 5 2/3 4 1/6х - 2/3х = 5 2/3 -3 4 1/6х - 4/6х = 2 2/3 3 7/6х - 4/6х = 2 2/3 3 1/2х = 2 2/3 х= 2 2/3 : 3 1/2 = 8/3 : 7/2 = 16/21 4) 3(5-х)+13=4(3х-8) 15-3х+13=12х-32 -3х-12х= -32-15-13 -15х= -60 х= -60 : -15 = 4
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