ПОМОГИТЕ С ИСТОРИЕЙ ПОЖАЛУЙСТА. Как бы вы определили назначение документа "Юности честное зеркалцо"? Какое современное название более всего ему подходит?

История

ПОМОГИТЕ С ИСТОРИЕЙ ПОЖАЛУЙСТА. Как бы вы определили назначение документа "Юности честное зеркалцо"? Какое современное название более всего ему подходит?

Автор: Гость