Сформулируйте первый закон менделя, закон единообразия
Окружающий мир
Сформулируйте первый закон менделя, закон единообразия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При моногибридном скрещивании у гибридов первого поколения проявляются только доминантные признаки: фенотип и генотип их единообразны
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