Составлена числовая последовательность 2 6 14 30 С помощью какого правила можно найти каждое последующее число этой последовательности? Предыдущее число умножить на 4, а затем вычесть 2 Предыдущее число умножить на 5, а затем...
Математика
Составлена числовая последовательность 2 6 14 30 С помощью какого правила можно найти каждое последующее число этой последовательности? Предыдущее число умножить на 4, а затем вычесть 2 Предыдущее число умножить на 5, а затем вычесть 4 К предыдущему числу прибавить 4, а затем умножить на 1 К предыдущему числу прибавить 1, а затем умножить на 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6=(2+1)*2 14=(6+1)*2 30=(14+1)*2 правило: к предыдущему числу прибавить 1, а затем умножить на2
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