Составьте 2-3 сложных предложения с причастиями: подразумеваемый, слышимый, погружаемый, сверяемый, поддерживаемый, вычисляемый, привозимый, объявляемый, пересылаемый, оберегаемый.
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Составьте 2-3 сложных предложения с причастиями: подразумеваемый, слышимый, погружаемый, сверяемый, поддерживаемый, вычисляемый, привозимый, объявляемый, пересылаемый, оберегаемый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Котенок, оберегаемый всеми членами семьи, жил на кухне, а дети постоянно играли с ним. Задача, вычисляемая учениками, оказалась трудной, но учитель все обьяснил. Как то так
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