Составьте алгоритм сложения натуральных чисел (в виде блок схемы)
Информатика
Составьте алгоритм сложения натуральных чисел (в виде блок схемы)
Ответ(ы):
Гость:
Извиняюсь за кривизну. Тут ещё зависит от количества чисел, что не указано
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