Какой частью речи является не при глаголе

Русский язык
Какой частью речи является не при глаголе
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не Является предлогом.
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