Составьте четыре предложения с то, чтобы оно было 1) местоимением, 2) разделительны?? союзом, 3) суффиксом. 4) частицей.
Русский язык
Составьте четыре предложения с то, чтобы оно было 1) местоимением, 2) разделительны?? союзом, 3) суффиксом. 4) частицей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) То, что я тебе сказала, ты должен держать в секрете. 2) Мне нравится то петь, то танцевать. 3) Когда-то ты вспомнишь мои слова. 4) Он сделал то же самое, что и ты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Русский язык