Составьте четыре предложения с то, чтобы оно было 1) местоимением, 2) разделительны?? союзом, 3) суффиксом. 4) частицей.

Русский язык
Составьте четыре предложения с то, чтобы оно было 1) местоимением, 2) разделительны?? союзом, 3) суффиксом. 4) частицей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) То, что я тебе сказала, ты должен держать в секрете. 2) Мне нравится то петь, то танцевать. 3) Когда-то ты вспомнишь мои слова. 4) Он сделал то же самое, что и ты.
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