Составьте и запишите 10 сложных предложений с составными союзами (потому что, отто??о что, после того как, с тех пор как, затем чтобы, по мере того как)

Гость: Гость:

Я умею петь, потому что хожу на вокал. Я устал от того, что много работал сегодня. Обычно я пью чай после того, как поем суп. С тех пор как я научился рисовать, я делаю эскизы каждый день. Я хожу в школу, затем, чтобы получать знания. По мере того, как я ел, я насыщался.