Составьте и запишите 10 сложных предложений с составными союзами (потому что, отто??о что, после того как, с тех пор как, затем чтобы, по мере того как)
Русский язык
Составьте и запишите 10 сложных предложений с составными союзами (потому что, отто??о что, после того как, с тех пор как, затем чтобы, по мере того как)
Ответ(ы):
Гость:
Я умею петь, потому что хожу на вокал. Я устал от того, что много работал сегодня. Обычно я пью чай после того, как поем суп. С тех пор как я научился рисовать, я делаю эскизы каждый день. Я хожу в школу, затем, чтобы получать знания. По мере того, как я ел, я насыщался.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Длина комнаты равна 6 м,ширина -4 м.Сколько граммов краски понадобится для покраски пола этой комнаты,если на 1мкватратный расходуется 300 г краски?
Русский язык
Можно ли назвать эти предложения текстом.обоснуй свой ответ опередели тему текс??а определили вид текста и стиль текста составь план текста