Составьте квадратное уравнение корни которого обращены квадратом корней уравнения: x^2+55x-45=0
Математика
Составьте квадратное уравнение корни которого обращены квадратом корней уравнения: x^2+55x-45=0
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