Составьте квадратное уравнение с ответом 15

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Т.к. у нас должен быть 1 корень, то дискриминант D=b²-4ac=0, формула нахождения корня: х=-b±√D/2а, в нашем случае: х=-b/2а, значит нужно найти такое число которое при делении на 2а будет =15, -b=15*2а, пусть а будет =-1, тогда -b=15*2(-1)=-30 b=30 b²-4ac=0, отсюда с=b²/4а, с=30²/4*(-1)=-225 Получаем квадратное уравнение: -х²+30х-225=0, где х=15, проверяем: -15²+30*15-225=-225+450-225=450-450=0 Ответ:-х²+30х-225=0, где х=15