Составьте предложение со словами время, пламя, Знамя, имя, их Выделите суффикс -ен-
Русский язык
Составьте предложение со словами время, пламя, Знамя, имя, их Выделите суффикс -ен-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не хватает времени(ен),чтобы сходить в театр. В пламени(ен) вижу облик твой. Со знаменем(ен) солдаты шли в бой. Моё имя названо в честь имени моего дедушки.
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