Помогите пожалуйста !какую кинетическую энергию имеет массой 800 т если его скорос??ь. изменяется от 36км/ч до 54км/ч

Физика

Помогите пожалуйста !какую кинетическую энергию имеет массой 800 т если его скорос??ь. изменяется от 36км/ч до 54км/ч

Автор: Гость