Помогите пожалуйста !какую кинетическую энергию имеет массой 800 т если его скорос??ь. изменяется от 36км/ч до 54км/ч
Физика
Помогите пожалуйста !какую кинетическую энергию имеет массой 800 т если его скорос??ь. изменяется от 36км/ч до 54км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=800т=800000м/c v0=36км/ч=10м/с v=54км/ч=15м/с Ek-? Ek=Ek1-Ek0 Ek1=mv1^2/2 Ek0=mv0^2/2 Ek=mv1^2/2-mv0^2/2=90000000-40000000=50000000
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