Если дети заметят её, они преследуют игрока и, слегка ударив по плечу, отбирают кость, затем тоже бегут к ведущему синтаксический разбор

Русский язык
Если дети заметят её, они преследуют игрока и, слегка ударив по плечу, отбирают кость, затем тоже бегут к ведущему синтаксический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Повествовательное, невосклицательное, сложноподчинённое: 1. двусоставное, распространённое; 2. двусоставное, распространённое, осложнено однородными членами и деепричастным оборотом; параллельное подчинение)
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