Помогите пожалуйста. Морфемный разбор слова БОЯЗЛИВО.

Русский язык
Помогите пожалуйста. Морфемный разбор слова БОЯЗЛИВО.
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Гость:
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