Сочинение на тему "Что значит идти дорогой жизни"

Гость: Гость:

Идти дорогой жизни я думаю что то что мы будем идти дорогой счастья которую мы вибираем сами потому что жизнь это мы а мы это счастье.у каждого человека совершенно разная жизнь и разные взгляды на нее.кто то счаслива а кто то нет. Хотя я думаю что не счастных людей нет на этой прекрасной жизни. Иди дорогой жизни