Сочинение на тему "Что значит идти дорогой жизни"
Литература
Сочинение на тему "Что значит идти дорогой жизни"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идти дорогой жизни я думаю что то что мы будем идти дорогой счастья которую мы вибираем сами потому что жизнь это мы а мы это счастье.у каждого человека совершенно разная жизнь и разные взгляды на нее.кто то счаслива а кто то нет. Хотя я думаю что не счастных людей нет на этой прекрасной жизни. Иди дорогой жизни
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