Составьте молекулярную формулу оксида серы, в котором массовые отношения серы и кислорода соответственно равны 1:1.

Химия
Составьте молекулярную формулу оксида серы, в котором массовые отношения серы и кислорода соответственно равны 1:1.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атомы входят в молекулу массой кратной атомной массе  масса атома S-32 (O)-16 S O 1^1*16 16:16 не подходит сера*2 32:32 получается атом серы и два кислорода формула:SO2
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