Составьте не большой текст ( можно шуточный) в котором говорилось о приготовлении какого либо блюда используя слова с ПОЛ- и ПОЛУ-
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Составьте не большой текст ( можно шуточный) в котором говорилось о приготовлении какого либо блюда используя слова с ПОЛ- и ПОЛУ-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мясо надо обмазать глиной.Закопать в землю подождать один день откомать убрать глину.Кушать подано
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