Составьте не большой текст ( можно шуточный) в котором говорилось о приготовлении какого либо блюда используя слова с ПОЛ- и ПОЛУ-

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Составьте не большой текст ( можно шуточный) в котором говорилось о приготовлении какого либо блюда используя слова с ПОЛ- и ПОЛУ-

Автор: Гость