Составьте план своего ответа, доказывающего взаимосвязь всех фаз фотосинтеза. По??ему при нарушении световой фазы не может полноценно осуществляться темновая фаза.

Биология
Составьте план своего ответа, доказывающего взаимосвязь всех фаз фотосинтеза. По??ему при нарушении световой фазы не может полноценно осуществляться темновая фаза.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что именно в световую фазу происходит синтез атф, фотолиз воды и соединение водорода с переносчиком(надф)
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