Найди неизвестные 800 плюс неизвестное равно 389 неизвестные минус 428 равно 165

Математика
Найди неизвестные 800 плюс неизвестное равно 389 неизвестные минус 428 равно 165
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 800+?=389 1) 800-389=411 Ответ: Неизвестное равно 411. 2. ?-428=165 2) 428+165=593 Ответ: Неизвестное равно 593.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер 1427. очень нужно
Ответить
Информатика
Дано целое число n. Вычислить сумму S=1/2+1/4+1/6+1/8+...+1/2n Я так понял, что нужно задать знаменатель n, и когда числа дойдут до этого знамена...
Ответить
Математика
Сколько нечетных чисел в промежутке от 100 до 200?
Ответить
Русский язык
Русский язык баранов 6 класс упражнение 444
Ответить
История
Хорошо или плохо повлияла революция 1917 года на людей в россии? если хорошо , то что было хорошего если против....
Ответить