Найди неизвестные 800 плюс неизвестное равно 389 неизвестные минус 428 равно 165
Математика
Найди неизвестные 800 плюс неизвестное равно 389 неизвестные минус 428 равно 165
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 800+?=389 1) 800-389=411 Ответ: Неизвестное равно 411. 2. ?-428=165 2) 428+165=593 Ответ: Неизвестное равно 593.
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