Хорошо или плохо повлияла революция 1917 года на людей в россии? если хорошо , то что было хорошего если против....

История
Хорошо или плохо повлияла революция 1917 года на людей в россии? если хорошо , то что было хорошего если против....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За годы революции и гражданской войны страна понесла большие человеческие потери. Наряду с рабочими и крестьянами гибли и образованные люди, вольно или невольно втянутые в вооруженное противостояние. Помимо военных действий, много жизней унесли эпидемии, голод, бандитизм — неизбежные спутни­ки хаоса гражданской войны. Около 2 млн человек оказались в эмиграции. Миллионы людей были вырваны из привычных усло­вий существования, потеряли близких. Массовым явлением стала детская беспризорность.
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