Какие изменения произошли с дворянским сословием в 18 веке?

Гость: Гость:

Был введён "Табель о рангах", принят Манифест "О вольности дворянской", "Учреждение для управления губерний", "Жалованная грамота дворянству". Всё это значительно укрепило позиции дворянства, расширило права и привилегии, усилило роль дворянства в местных органах власти. Вроде всё, если ничего не упустил