Какие изменения произошли с дворянским сословием в 18 веке?

История
Какие изменения произошли с дворянским сословием в 18 веке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был введён "Табель о рангах", принят Манифест "О вольности дворянской", "Учреждение для управления губерний", "Жалованная грамота дворянству". Всё это значительно укрепило позиции дворянства, расширило права и привилегии, усилило роль дворянства в местных органах власти. Вроде всё, если ничего не упустил
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