Какие изменения произошли с дворянским сословием в 18 веке?
История
Какие изменения произошли с дворянским сословием в 18 веке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был введён "Табель о рангах", принят Манифест "О вольности дворянской", "Учреждение для управления губерний", "Жалованная грамота дворянству". Всё это значительно укрепило позиции дворянства, расширило права и привилегии, усилило роль дворянства в местных органах власти. Вроде всё, если ничего не упустил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Другие предметы
Имя существительное имеет род но по родам не изменяется. Однако бывали случаи ког??а слово уходило из одного рода в другой занавес когда-то был зан...