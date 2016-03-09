Дано целое число n. Вычислить сумму S=1/2+1/4+1/6+1/8+...+1/2n Я так понял, что нужно задать знаменатель n, и когда числа дойдут до этого знаменателя, то программа должна посчитать сумму. ПАСКАЛЬ

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Дано целое число n. Вычислить сумму S=1/2+1/4+1/6+1/8+...+1/2n Я так понял, что нужно задать знаменатель n, и когда числа дойдут до этого знаменателя, то программа должна посчитать сумму. ПАСКАЛЬ

Автор: Гость