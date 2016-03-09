Дано целое число n. Вычислить сумму S=1/2+1/4+1/6+1/8+...+1/2n Я так понял, что нужно задать знаменатель n, и когда числа дойдут до этого знаменателя, то программа должна посчитать сумму. ПАСКАЛЬ
Информатика
Дано целое число n. Вычислить сумму S=1/2+1/4+1/6+1/8+...+1/2n Я так понял, что нужно задать знаменатель n, и когда числа дойдут до этого знаменателя, то программа должна посчитать сумму. ПАСКАЛЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1196 от 09.03.2016) const k=100; var a:array[1..k] of integer; i,n:integer; s:real; begin writeln('Введите n'); readln(n); for i:=1 to n do s:=s+1/(2*i); writeln(s); end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
Хорошо или плохо повлияла революция 1917 года на людей в россии? если хорошо , то что было хорошего если против....