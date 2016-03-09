Дано целое число n. Вычислить сумму S=1/2+1/4+1/6+1/8+...+1/2n Я так понял, что нужно задать знаменатель n, и когда числа дойдут до этого знаменателя, то программа должна посчитать сумму. ПАСКАЛЬ

Информатика
Дано целое число n. Вычислить сумму S=1/2+1/4+1/6+1/8+...+1/2n Я так понял, что нужно задать знаменатель n, и когда числа дойдут до этого знаменателя, то программа должна посчитать сумму. ПАСКАЛЬ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1196 от 09.03.2016) const k=100; var   a:array[1..k] of integer;   i,n:integer;   s:real; begin   writeln('Введите n');   readln(n);   for i:=1 to n do     s:=s+1/(2*i);   writeln(s); end.
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