Номер 1427. очень нужно
Математика
Номер 1427. очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,45 ÷ 0,3= 15 2) 1,41 ÷ 0,15= 9.4 3)13, 125 ÷ 1,5= 8,75 4)2,66÷ 3,8= 0,7 5) 0,385÷ 0,77=0,5 6)1,064÷ 0,14=7,6 7) 9,02 ÷ 5,5 = 1,64 8) 1÷ 1,25=0,85 9) 46 ÷ 0,4 = 115
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