Составте по алфовитному порядку слова: перевесит. закрасить. посмотреть. повернуть. свернуть. вывернуть. развернуть . ввернуть. раскрасить. украсить. передумать . предумать. задумать. завесить. рассмотреть. пересмотреть.
Русский язык
Составте по алфовитному порядку слова: перевесит. закрасить. посмотреть. повернуть. свернуть. вывернуть. развернуть . ввернуть. раскрасить. украсить. передумать . предумать. задумать. завесить. рассмотреть. пересмотреть.
Ответ(ы) на вопрос:
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Ввернуть, вывернуть, завесить, задумать, закрасить, передумать, пересмотреть, повернуть, посмотреть, придумать, развернуть, раскрасить, рассмотреть, украсить
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