Составьте по два различных уравнения в молекулярной форме ,которые соответствовали бы следующим уравнениям в сокращенное форме

Химия
Составьте по два различных уравнения в молекулярной форме ,которые соответствовали бы следующим уравнениям в сокращенное форме
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H⁺ + OH⁻ =H₂O H⁺ + Cl⁻ + K⁺ + OH⁻ = K⁺ + Cl⁻ + H₂O HCl + KOH = KCl + H₂O NH₄⁺ +  OH⁻ = NH₃↑ + H₂O  NH₄⁺ + Cl⁻ + K⁺ + OH⁻ = NH₃↑ + H₂O + K⁺ + Cl⁻ NH₄Cl + KOH = NH₃↑ + H₂O + KCl Pb² ⁺ +  SO₄²⁻ = PbSO ₄↓Pb²⁺ + 2NO₃⁻ + 2K⁺ + SO₄²⁻ = 2K⁺ + 2NO₃⁻ + PbSO₄↓ Pb(NO₃)₂ + K₂SO₄ = 2KNO₃ + PbSO₄↓

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