Составьте по два различных уравнения в молекулярной форме ,которые соответствовали бы следующим уравнениям в сокращенное форме

Химия

Составьте по два различных уравнения в молекулярной форме ,которые соответствовали бы следующим уравнениям в сокращенное форме

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