Атом какого элемента в каждой паре имеет больший радиус: Si - P, F - Br,H - He, Na - Be? Ответы ??ргументируйте
Химия
Атом какого элемента в каждой паре имеет больший радиус: Si - P, F - Br,H - He, Na - Be? Ответы ??ргументируйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Si - P \ больший радиус у Si (т.к. понижается сила притяжения е) F - Br \ больший радиус у Br (т.к. больше энергетических уровней H - He \ больший радиус у Н (т.к. понижается сила притяжения е) Na - Be \ больший радиус у Na (т.к. больше энергетических уровней)
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