Атом какого элемента в каждой паре имеет больший радиус: Si - P, F - Br,H - He, Na - Be? Ответы ??ргументируйте

Гость: Гость:

Si - P \ больший радиус у Si (т.к. понижается сила притяжения е) F - Br \ больший радиус у Br (т.к. больше энергетических уровней H - He \ больший радиус у Н (т.к. понижается сила притяжения е) Na - Be \ больший радиус у Na (т.к. больше энергетических уровней)