Из чисел 6,3;-17,39;9,95;0;61;-2,7 назови наименьшее число
Математика
Из чисел 6,3;-17,39;9,95;0;61;-2,7 назови наименьшее число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну понятное дело, что это будет -17
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