Помогите пж с алГеброЙ!
Алгебра
Помогите пж с алГеброЙ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40:20=2(ч)-t2 70*2=140(км)-s1 V ср=s1+s2+/t1+t2+ 140+40+60/2+2+3=240/7=34 2/7
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