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Почему нужно указывать, относительно каких тел движется тело?
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Почему нужно указывать, относительно каких тел движется тело?
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