Придумать басню на тему умей сказать и умей смолщать плиз очень надо
Литература
Придумать басню на тему умей сказать и умей смолщать плиз очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если подбирать то "слово не воробей вылетит не поймаешь" а если свою то" самое страшное оружие- это слово"
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