Петерсон 6, часть 1 номер 331, помогите

Гость: Гость:

Пусть в первый час аэросани прошли х км, тогда во второй час х+36 км, а в третий час 1,6х км.Из условий задачи известно, что за это время аэросани прошли 360 км.Составим уравнение. х+(х+36)+1,6х=360 2,6х+х+36=360 3,6х=360-36 3,6х=324 х=3240:36 х=90 х+36=126 1,6х=144 90 км-в первый час 126 км-во второй час 144 км-в третий час Ответ: 90 км; 126 км; 144 км. Я всё и всегда решаю сама)))