1)Найдите значение выражения x+y, если a) x=171, y=112 б) x=-213, y=-67 в) x=-47, y=-133 г) x=-59, y=-241 2)??айдите значение выражения a=(-38)+(-65)+b, если: a) a=28, b=25 б) a=-85, b=-12

Гость: Гость:

1) а) 171+112=183 б) -213+(-67)=(-280) в) -47+(-133)=(-180) г) -59+(-241)=(-300) 2) а) 28=(-38)+(-65)+25 28=(-103)+25 28=(-78) (Не равно) б) -85=(-103)+(-12) -85=(-115) (Не равно)