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У=2х-3 найди значение функции х=-1
Математика
У=2х-3 найди значение функции х=-1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если x=-1 то y=2x-3=2*-1-3=-2-3=-5
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