Помогуте пожалуйста перевести текст с немецкого на русский язык

Гость: Гость:

Нет Я люблю,когда ко мне приходят друзья,но только когда я дома. Мой дом это мое личное пространство. Я не люблю,когда кто-то другой в моей постеле спит или в моей ванной лежит.К тому же я люблю порядок и чистоту в моей квартире,когда я из отпуска приезжаю.Могут разбить тарелку или стакан, или поломать мебель. Это злит меня.Мои друзья должны просто понимать,что моя квартира не гостиница.