Помогуте пожалуйста перевести текст с немецкого на русский язык

Немецкий язык
Помогуте пожалуйста перевести текст с немецкого на русский язык
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет Я люблю,когда ко мне приходят друзья,но только когда я дома. Мой дом это мое личное пространство. Я не люблю,когда кто-то другой в моей постеле спит или в моей ванной лежит.К тому же я люблю порядок и чистоту в моей квартире,когда я из отпуска приезжаю.Могут разбить тарелку или стакан, или поломать мебель. Это злит меня.Мои друзья должны просто понимать,что моя квартира не гостиница.
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