Как определить тип симметрии тела у животных? Приведите примеры асимметрии в животном царстве.

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Различают два типа симметрии: Лучевая(радиальная)-через тело животного можно провести много осей симметрии(морская звезда,медуза,гидра) Двусторонняя(билатеральная)-через тело животного можно провести только одну ось симметрии(человек,голубь,олень)