Синтаксический разбор предложения: Страшные слова,когда они молчат, когда они неожиданно притаились, когда не знаешь с чего их начать, потому что все слова были уже чьими.

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Синтаксический разбор предложения: Страшные слова,когда они молчат, когда они неожиданно притаились, когда не знаешь с чего их начать, потому что все слова были уже чьими.

Автор: Гость