Синтаксический разбор предложения: Страшные слова,когда они молчат, когда они неожиданно притаились, когда не знаешь с чего их начать, потому что все слова были уже чьими.

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Синтаксический разбор предложения: Страшные слова,когда они молчат, когда они неожиданно притаились, когда не знаешь с чего их начать, потому что все слова были уже чьими.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая основа они молчат , подлеж-они выраж- (местоимения),сказуемое- молчат(глагол) вторая основа они притаились, подлеж-они ,сказуемое- притаились(глагол),третья основа только сказуемое незнаешь (глагол)и начать (глагол), (повеств;невоскл;распр;двусост;сложное;союзная связь; осложнено однородными сказуемыми)
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