Синтаксический разбор предложения: Страшные слова,когда они молчат, когда они неожиданно притаились, когда не знаешь с чего их начать, потому что все слова были уже чьими.
Русский язык
Синтаксический разбор предложения: Страшные слова,когда они молчат, когда они неожиданно притаились, когда не знаешь с чего их начать, потому что все слова были уже чьими.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая основа они молчат , подлеж-они выраж- (местоимения),сказуемое- молчат(глагол) вторая основа они притаились, подлеж-они ,сказуемое- притаились(глагол),третья основа только сказуемое незнаешь (глагол)и начать (глагол), (повеств;невоскл;распр;двусост;сложное;союзная связь; осложнено однородными сказуемыми)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Биология
Математика
Математика
1)Найдите значение выражения x+y, если a) x=171, y=112 б) x=-213, y=-67 в) x=-47, y=-133 г) x=-59, y=-241 2)??айдите значение выражения a...