Задача про банки. Одна банка в 2 раза выше второй банки, а другая в 1,5 раза шире перв??й. Какая банка вместительнее?

Алгебра

Задача про банки. Одна банка в 2 раза выше второй банки, а другая в 1,5 раза шире перв??й. Какая банка вместительнее?

Автор: Гость