Задача про банки. Одна банка в 2 раза выше второй банки, а другая в 1,5 раза шире перв??й. Какая банка вместительнее?

Алгебра
Задача про банки. Одна банка в 2 раза выше второй банки, а другая в 1,5 раза шире перв??й. Какая банка вместительнее?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это не высшая математика или углубленная физика, то определённо первая
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