Через що Мойсей вимушений був залишити царський палац?

Гость: Гость:

Однажды, в порыве негодования, Моисей убивает египетского надсмотрщика, который жестоко наказывал раба-израильтянина. Моисей зарыл египтянина в песке, стараясь скрыть следы своего невольного преступления, однако слух об этом успел распространиться, и ему грозила смертная казнь. Вследствие этого он вынужден был бежать из Египта на гористый, малодоступный Синайский полуостров, в землю Мадиамскую, где он в течение 40 лет вёл тихую пастушескую жизнь.