Через що Мойсей вимушений був залишити царський палац?
Українська література
Через що Мойсей вимушений був залишити царський палац?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды, в порыве негодования, Моисей убивает египетского надсмотрщика, который жестоко наказывал раба-израильтянина. Моисей зарыл египтянина в песке, стараясь скрыть следы своего невольного преступления, однако слух об этом успел распространиться, и ему грозила смертная казнь. Вследствие этого он вынужден был бежать из Египта на гористый, малодоступный Синайский полуостров, в землю Мадиамскую, где он в течение 40 лет вёл тихую пастушескую жизнь.
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