В двух группах учатся 50 курсантов. Для прибытия в институт 12 из них пользуются авт??бусом, 18 добираются пешком, 7 и идут, и едут в автобусе. Используя теорию множеств, найдите: • Сколько человек или добираются пешком или п...
Математика
В двух группах учатся 50 курсантов. Для прибытия в институт 12 из них пользуются авт??бусом, 18 добираются пешком, 7 и идут, и едут в автобусе. Используя теорию множеств, найдите: • Сколько человек или добираются пешком или пользуются автобусом? • Сколько человек пользуются только автобусом? • Сколько человек пользуются другим транспортом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 участники добираются другий транспорт.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
Задача про банки. Одна банка в 2 раза выше второй банки, а другая в 1,5 раза шире перв??й. Какая банка вместительнее?
Английский язык
Подберите соответствующую формулу вступительного обращения и заключительную фо??мулу вежливости к каждому из внутренних адресов: 1) Western Compu...
Алгебра