В двух группах учатся 50 курсантов. Для прибытия в институт 12 из них пользуются авт??бусом, 18 добираются пешком, 7 и идут, и едут в автобусе. Используя теорию множеств, найдите: • Сколько человек или добираются пешком или п...

Математика

В двух группах учатся 50 курсантов. Для прибытия в институт 12 из них пользуются авт??бусом, 18 добираются пешком, 7 и идут, и едут в автобусе. Используя теорию множеств, найдите: • Сколько человек или добираются пешком или пользуются автобусом? • Сколько человек пользуются только автобусом? • Сколько человек пользуются другим транспортом?

Автор: Гость