Яке значення мають таргани?
Биология
Яке значення мають таргани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живые существа совершают газообмен, они могут способствовать разрушению каких-либо объектов неживой природы, также учавствуют в круговороте обмена веществ, и т.п., и т.д.
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