Составьте по схемам предложения [ ],и [ ] [ ],или [ ] __ === -•-•- и === -•-•- __ === -•-•- или === -•-•-

Русский язык
Составьте по схемам предложения [ ],и [ ] [ ],или [ ] __ === -•-•- и === -•-•- __ === -•-•- или === -•-•-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля ел, Саша пил. Кот или пес? Оля ела дома и пила вчера. Кот спал вчера или грыз диван?
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