Составьте, пожалуйста, три примера на каждый из conditional , т. е. на 1, 2, 3 и 0

Английский язык
Составьте, пожалуйста, три примера на каждый из conditional , т. е. на 1, 2, 3 и 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 conditional - I will go to the park, if the weather is fine 2 conditional - He would go to the cinema, if I were free 3 conditional - We would have gone to the theatre, if the weather had been fine.
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