Помогиииттееее плииз Полную механическую энергию тела (в джоулях) можно ??ычислить по формуле Е=mv^2/2+mgh где m— масса тела (в килограммах), v — его скорость (в м/с), h — высота положения центра масс тела...
Математика
Помогиииттееее плииз Полную механическую энергию тела (в джоулях) можно ??ычислить по формуле Е=mv^2/2+mgh где m— масса тела (в килограммах), v — его скорость (в м/с), h — высота положения центра масс тела над произвольно выбранным нулевым уровнем (в метрах), а g — ускорение свободного падения (в м/с2). Пользуясь этой формулой, найдите (в метрах), если Е=250Дж,v=5м/с,m=4кг,g=10м/с ^2
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Гость:
В принципе, не так сложно, держи :з
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