Помогиииттееее плииз Пол­ную ме­ха­ни­че­скую энер­гию тела (в джо­у­лях) можно ??ы­чис­лить по фор­му­ле Е=mv^2/2+mgh где m— масса тела (в ки­ло­грам­мах), v — его ско­рость (в м/с), h — вы­со­та по­ло­же­ния цен­тра масс тела...

Математика

Помогиииттееее плииз Пол­ную ме­ха­ни­че­скую энер­гию тела (в джо­у­лях) можно ??ы­чис­лить по фор­му­ле Е=mv^2/2+mgh где m— масса тела (в ки­ло­грам­мах), v — его ско­рость (в м/с), h — вы­со­та по­ло­же­ния цен­тра масс тела над про­из­воль­но вы­бран­ным ну­ле­вым уров­нем (в мет­рах), а g — уско­ре­ние сво­бод­но­го па­де­ния (в м/с2). Поль­зу­ясь этой фор­му­лой, най­ди­те (в мет­рах), если Е=250Дж,v=5м/с,m=4кг,g=10м/с ^2

Автор: Гость