Срочно прошу помогите ! какой допуск должен получить участник похода

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Срочно прошу помогите ! какой допуск должен получить участник похода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется разрешение родителей (для несовершеннолетних) или медицинский допуск
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